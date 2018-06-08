Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları çok beğenildi Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasının ardından kulüp bir çok mevkisinde değişim yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi olan gelecek sezon formalarıyla ilgili de sorular yanıt buldu. Buna göre sarı lacivertliler gelecek sezon taraftarın da beğenisini kazanacak 3 formayı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.