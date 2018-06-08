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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları çok beğenildi

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasının ardından kulüp bir çok mevkisinde değişim yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi olan gelecek sezon formalarıyla ilgili de sorular yanıt buldu. Buna göre sarı lacivertliler gelecek sezon taraftarın da beğenisini kazanacak 3 formayı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu formaları belli oldu. Piyasaya sürülmeye hazırlanan formalarla ilgili olarak 'efsane çubuklu' sitesi ilk görselleri paylaştı.

Verilen bilgilere göre Fenerbahçe yeni sezonda çubuklu formadan vazgeçmeyecek. Sarı lacivertlilerin ikinci forması ise yatay çizgili sarı-beyaz forma olacak. Üçüncü ve son forma ise oldukça sürpriz.

Fenerbahçe’nin 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak.

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