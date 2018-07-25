Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew kimdir, kariyeri nasıl, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı yeni transfer Andre Ayew kimdir? Andre Ayew kariyeri nasıl, hangi takımlarda oynadı? Merakla beklenen transfer Fenerbahçe tarafından açıklandı. Fenerbahçe Kulübü, Ganalı futbolcu Andre Ayew'in bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü Swansea City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." denildi.

ANDRE AYEW KİMDİR?

17 Aralık 1989 tarihinde Fransa’nın Seclin kentinde doğan Gana uyruklu Andre Ayew, sol kanat mevkiinde oynuyor. Ayew aynı zamanda sağ kanat ve santrafor mevkiilerinde de rol alabiliyor. 1,76 metre boyundaki futbolcu İngiltere’nin Swansea City kulübünden kiralandı.

Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri olan Ayew, ilk olarak Marsilya B takımında dikkat çekti. Marsilya alt takımlarında top koşturan Ayew, Fransa’nın Lorient ve Arles takımlarında bir süre kiralık olarak forma giydi. Ardından Marsilya A Takımı’na dönen Gana uyruklu futbolcu, Marsilya takımında forma şansı bulmaya başladı. 5 yıl boyunca Marsilya formasıyla başarı için ter döken Ayew, 2015 yılında bonservissiz Swansea City takımının yolunu tuttu. Swansea City takımında bir yıl forma giydikten sonra 24,10 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United’a transfer oldu. West Ham United takımında 1,5 sezon forma giyen Ayew, ardından 22,80 milyon Euro transfer bedeliyle tekrar Swansea City ile sözleşme imzaladı.

Gana A Milli Futbol Takımı’nda forma giyen Ayew, milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 14 gol kaydetti.

AYEW’İN PERFORMANSI

O.Marsilya – 209 maç, 60 gol, 25 asist

West Ham United – 50 maç, 12 gol, 5 asist

Swansea City – 47 maç, 12 gol, 8 asist,

Arles – 25 maç, 4 gol, 3 asist

FC Lorient – 24 maç, 3 gol, 1 asist

ALTYAPIYA 3 TRANSFER

Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak ile profesyonel olarak 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de genç transferler sürüyor. Sarı-lacivertliler, altyapıda stoper olarak görev alan Burak Albayrak ve orta saha mevkiinde oynayan Mahsun Çapkan, Muhammet Albayrak ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç oyuncularla imzaların Sportif Direktör Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda atıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3’er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."