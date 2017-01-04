Oleksandr Karavaev bugün İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz satılacak dönemdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm yatırımcılarımızdan, iş adamlarımızdan, esnafımızdan, sanatkarlarımızdan, vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum; Lütfen elinizdeki tüm imkanları harekete geçirin, üretin, alın, satın, istihdam edin, yatırım yapın, piyasayı hareketlendirin. Başta kamu bankaları olmak üzere, lütfen faiz oranlarını düşürün. Faiz oranlarını düşürün ki yatırımcı, girişimci çok daha rahat bir şekilde yatırımını yapabilsin." dedi.