Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes bu akşam İstanbul'da olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, 23.45'te İstanbul'da olacak.

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Diego Reyes, sosyal medya hesabından ''Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım'' mesajını yayınladı. Reyes yaptığı paylaşımını, geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin twitter adresinden yaptığı paylaşımdaki aynı emojiyi kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Reyes'in bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük ilgi görürken, sarı-lacivertkip taraflarlar 'Welcome to Fenerbahçe', 'Come to Fenerbahçe' gibi mesajlar bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde de İspanyol basını Reyes'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye transfer olacağını duyurmuştu. İspanyol medyasındaki haberde ''Diego Reyes, Fenerbahçe'ye transferinde son aşamaya geldi'' ifadeleri kullanışmıştı.

Bir savunmacıya göre teknik kapasitesi yüksek olan 25 yaşındaki futbolcu, ayağını iyi kullanıyor ve topu oyuna iyi sokuyor.

(Sporx)