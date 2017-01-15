Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Bennett İstanbul'a geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nden hareket eden Anthony Bennett, bugün saat 07.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi. Anthony Bennett'i, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yetkilileri karşıladı.

Havalimanında, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Anthony Bennett, büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu şu şekilde ifade etti:

"Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Özellikle de taraftarın tutkusundan bahsettiler. Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum."

Başantrenör Zeljko Obradovic'ten övgüyle bahseden Bennett, “Çok mükemmel bir koç olduğunu biliyorum. Limitlerimi zorlayarak beni daha da iyi bir oyuncu haline getirecektir. Çok güzel bir ilişkimizin olacağından eminim.” dedi.

Son olaraksa mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini ifade eden yıldız oyuncu, “Oyunumu oynamaya çalışacağım. Sahayı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Büyük ve önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapacağım” şeklinde konuştu.