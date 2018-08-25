Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes, İstanbul'a geldi. Son olarak Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Diego Reyes ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Meksikalı stopere sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak.

Diego Reyes, İstanbul'a yola çıkmadan önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni evime gidiyorum. Bu yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Meksika'dan ayrılırken konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Rekabetçi bir ligde olacağımı biliyorum. Bence Türkler futbol konusunda tutkulu, ben de bunu seviyorum. Çok mutluyum. Gelmeden önce stadyumların videolarını gördüm" dedi.

Henüz resmi sözleşmenin imzalanmadığını da itiraf eden Diego Reyes, "Mutluyum, heyecanlıyım. Formayı kapabilmek için uğraşacağım. Her şeyin güzel olduğu bir lige ve inanılmaz takımların olduğu bir lige gidiyorum" şeklinde konuştu.