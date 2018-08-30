Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Jailson Marques İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle birlikte takıma katıldığı belirtilirken, Jailson'un maliyetiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Ön libero olarak görev yapan Brezilyalı futbolcu en son olarak Gremio takımında forma giydi.