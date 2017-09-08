Fenerbahçe'nin yeni transferi Janssen İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübü, Tottenham Hotspur'dan Vincent Janssen'in transferini resmen açıkladı. Öte yandan Sarı-Lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Vincent Janssen, İstanbul'a geldi.

"Fenerbahçe benim için çok iyi fırsat"

İlk açıklamalarını FB TV’ye yapan Vincent Janssen, “Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” dedi.

Taraftara mesaj

Taraftara da mesaj veren Vincent Janssen, “Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.