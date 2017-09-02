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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jason Thompson İstanbul'da

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li Jason Thompson, İstanbul'a geldi.

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Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri tarafından  karşılanan 31 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Thompson, FBTV'ye yaptığı  açıklamada, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını  söyledi.

Fenerbahçe taraftarı önünde oynayacak olmanın heyecanını taşıdığını  aktaran ABD'li pivot, "Çok heyecanlıyım. Benim için çok güzel bir yolculuk  başladı. İmza attığım günden itibaren Fenerbahçe taraftarlarından o kadar çok  güzel destek aldım ki, sonunda onlarla aynı toprakta olduğum için çok mutluyum.  Taraftarların önünde oynamak için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Jason Thompson, Fenerbahçe Doğuş'un geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde  yaşadığı şampiyonlukla ilgili, "Hepsini uzaktan takip ettim. İnanılmaz bir kadro  ve müthiş bir antrenör var. Bu büyük başarı için herkesi tebrik ediyorum. Şu an  burayla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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