Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev konuştu

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten kiralık olarak transfer ettiği Oleksandr Karavayev ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Oleksandr Karavayev, Fenerbahçe ile gelecek hafta sözleşme imzalayacağını söylerken, sarı-lacivertli ekibi tercih etmesinde paranın belirleyici olmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'den gelen teklifi düşünmeden kabul ettiğini söyleyen Karavayev, ''Tereddüt etmedim, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden kabul ettim. Muhtemelen önümüzdeki hafta resmi imzayı atacağız'' ifadelerini kullandı.

Bonservisinin Shakhtar'da olması nedeniyle sorun yaşanıp yaşanmadığı sorulan Karavayev, ''Sorunu çözme sürecinde tüm taraflar birbirleriyle görüştü. Görüşmelerin çoğunu menajerim yürüttü. Sonuç olarak 2 haftada çözüldü'' dedi.

Fenerbahçe'den teklif gelince parayı düşünmediğini dile getiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu ''Açıkçası para konusunu düşünmedim. Önemli olan üst düzey bir takım olan Fenerbahçe'ye transfer olmaktı. Fenerbahçe Türkiye'nin önde gelen zengin bir tarihi, önemli oyuncuları olan bir takımı. İlk düşündüğüm bu fırsatın ben kariyerimde ileri bir adıma taşıyacak olmasıydı'' şeklinde konuştu.

Oleksandr Karavayev, sezonun ilk yarısını Zorya Luhansk'ta ziralık olarak geçirmiş ve 24 maçta forma giymişti.