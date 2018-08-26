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Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Fabian İstanbul'da

Fenerbahçe'de son dakika... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
 
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından ikinci Meksikalıyı da kadrosuna katmaya çok yakın.
 
Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul'a geldi.

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