Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Fabian İstanbul'da
Fenerbahçe'de son dakika... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından ikinci Meksikalıyı da kadrosuna katmaya çok yakın.
Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul'a geldi.
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