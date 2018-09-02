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Fenerbahçe'nin yeni transferi Reyes performansıyla sınıfta kaldı

Cocu, stoper olarak alınan Diego Reyes’i dün sürpriz bir şekilde ön liberoda oynattı. Meksikalı futbolcu ne savunmada ne de hücumda katkı sağlamazken, Hollandalı hoca onu değiştirmek için 75 dakika bekledi.

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Porto ile sözleşme uzatmadıktan sonra boşta kalan ve çarşamba günü Fenerbahçe’ye imza atan Diego Reyes, ayağının tozuyla Kadıköy’e çıktı. Phillip Cocu ise beklenenin aksine Meksikalı futbolcuyu stoperde değil ön liberoda oynattı. Reyes sahada kaldığı süre boyunca olumlu hiçbir hareket yapmadı. Savunmaya direnç katamayan Reyes, orta sahada da sürekli yana pas verdi. Cocu, onu değiştirmek için tam 75 dakika bekledi. Hollandalı futbolcu, Reyes’i kenara çekip, Mehmet Topal’ı oyuna soktu.
 
Sınıfta kaldı
 
Reyes girdiği ikili mücadelelerin 3’te 1’ini (%33) kazanırken, rakip kaleye hiç şut çekmedi. Sahada kaldığı 75 dakikalık bölümde yüzde 82 pas isabeti yakalayan 25 yaşındaki Meksikalı, 1 kez hava topu kazandı. (Fanatik)

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