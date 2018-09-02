Fenerbahçe'nin yeni transferi Reyes performansıyla sınıfta kaldı

Porto ile sözleşme uzatmadıktan sonra boşta kalan ve çarşamba günü Fenerbahçe’ye imza atan Diego Reyes, ayağının tozuyla Kadıköy’e çıktı. Phillip Cocu ise beklenenin aksine Meksikalı futbolcuyu stoperde değil ön liberoda oynattı. Reyes sahada kaldığı süre boyunca olumlu hiçbir hareket yapmadı. Savunmaya direnç katamayan Reyes, orta sahada da sürekli yana pas verdi. Cocu, onu değiştirmek için tam 75 dakika bekledi. Hollandalı futbolcu, Reyes’i kenara çekip, Mehmet Topal’ı oyuna soktu.

Sınıfta kaldı

Reyes girdiği ikili mücadelelerin 3’te 1’ini (%33) kazanırken, rakip kaleye hiç şut çekmedi. Sahada kaldığı 75 dakikalık bölümde yüzde 82 pas isabeti yakalayan 25 yaşındaki Meksikalı, 1 kez hava topu kazandı. (Fanatik)