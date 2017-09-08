Fenerbahçe'nin yeni transferi Vincent Janssen sağlık kontrolünden geçti
Hollandalı futbolcu Janssen'in sağlık kontrolü, Ulus'taki Liv Hospital'da yapıldı.
Kontrollerde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de uygulandı.
Vincent Janssen'in bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmana katılması bekleniyor.
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