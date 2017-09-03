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Fenerbahçe'nin yıldız forveti Van Persie, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek

Doktor Kunduracıoğlu'nun uyarısına kulak asmayıp tedavi olmadan ülkesine giden ve Fransa maçında sakatlanan sorunlu yıldız, Başakşehir'e karşı yok

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Robin van Persie, her geçen gün ayrı bir krize imza atıyor. Sezon başında, henüz Roberto Soldado transferi yapılmadan sakatlanıp sarı-lacivertlileri forvetsiz bırakan oyuncu geldiği günden beri neredeyse her 3 maçtan 1'ini kaçırdı.
 
'Müzmin sakat' yorumlarını doğrularcasına hemen hemen her defasında farklı bir yerinden sorun yaşayan tecrübeli forvet, son olarak omzundaki ağrıları öne sürerek Kanarya'nın G.Birliği ile deplasmanda oynadığı mücadelenin kadrosunda yer almamıştı.
 
Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu da G.Birliği mücadelesinden önce resmi siteden oyuncunun durumuyla ilgili "van Persie, Vardar maçı esnasında omzunun üzerine düştü. Yapılan tetkiklerden sonra onun da omzunda akromioklaviküler seperasyon dediğimiz bir ayrılma tespit ettik. Onun da tedavisine başladık. 10 gün ile 2 hafta arasında omzunu sabit tutacağız. Tedavisini yapacağız ve sonunda toparlayacaktır" açıklamasını yapsa da oyuncu bu uyarıyı dikkate almadı ve uzun bir zamandan sonra davet aldığı Hollanda Milli Takımı'na gitti.
 
KADRODAN ÇIKTI!
 
Ülkesindeki ilk antrenmanda adeta gol şov yaparak "Hani sakattı?" dedirten futbolcu, Fransa ile oynadıkları mücadelede yine sakatlandı.
 
Omzundaki ağrıları tavan yapan ve milli takım kadrosundan çıkartılan RvP, sarı-lacivertlilerin ligin 4. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında kesin olarak forma giyemeyecek.

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