Fenerbahçe'ye sürpriz Danny Blind teklifi

Dick Advocaat ile sezon sonunda yolları ayıracak olan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!



Advocaat'ı sarı-lacivertli takıma pazarlayan menajer Rob Jansen'in yönetime, "İsterseniz Blind'i getirebilirim. Dick'in sistemi de devam eder" dediği belirtildi. 55 yaşındaki Blind, Hollanda Milli Takımı'ndan kovulmuştu. Blind, Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırırken de yaptığı futbolcu tercihleriyle hep eleştiriliyordu.



Blind, Robin van Persie'ye kadro dışı bırakmıştı. Blind döneminde Sneijder ise düzenli olarak kadroya giremese de genelde milli maçları kulübede izlemek zorunda kaldı.