Ben Arfa'da flaş gelişme! Müjde...

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Hatem Ben Arfa'nın kulüpteki geleceğiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Unai Emery ile arası iyi olmayan, sezonun ilk yarısında beklediği forma şanslarını bulamayan Tunus asıllı Fransız futbolcu, tüm takım arkadaşları tatildeyken, Paris'te kalıp bireysel çalışmalar yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'nin teklifine karşın, ikinci yarıda Emery'nin gözüne girip formayı kapmaya çalışmaya karar veren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, buna karşın ardı ardında gelen haberlerle sarsılıyor. Wolfsburg'dan Julian Draxler'i kadrosuna katan başkent ekibinin şimdi de bir başka futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı.

BEN ARFA'NIN PSG'DE OYNAMASI ARTIK ZOR

Hatem Ben Arfa ile aynı mevkinin oyuncusu olan Federico Bernardeschi için PSG'nin görüşmelere başladığı belirtiliyor. Fiorentina formasıyla bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızı parlayan 22 yaşındaki İtalyan futbolcu da PSG'ye gitmeye sıcak bakıyor. Bu transferin de resmiyete kavuşması durumunda Ben Arfa'nın nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor. Çünkü halihazırda Lucas, Di Maria ve Pastore gibi isimler arasında forma bulmakta zorlanan oyuncunun, Draxler ve Bernardeschi takviyelerinin ardından işinin daha da zorlaşacağı aşikar. (Skorer)