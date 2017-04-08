Fenerbahçe Van Ginkel'i kadrosuna katmak istiyor

Mehmet Ekici ile gelecek sezon için anlaşan Fenerbahçe yönetimi, diğer ofansif orta saha konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler'de bu mevki için listenin ilk sırasında PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Van Ginkel var. Kiralama formülü üzerinde duran Kanarya, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle masaya oturacak.

Öneri Advocaat'tan

Sezon sonunda görevi bırakacak olan Advocaat, Van Ginkel için Başkan Aziz Yıldırım'a verdiği öneri raporunda, ‘Topu ikinci bölgeden, üçüncü bölgeye hızlı bir şekilde taşıyabilen, set oyununda da pas merkezi olabilen bir isim' ifadesini kullandı. 24 yaşındaki oyuncu, orta alanda hem defansif hem de ofansif görev yapabiliyor. Hollandalı futbolcu, özellikle hava hâkimiyeti, sertliği ve başarılı frikikleriyle tanınıyor.

3 takıma kiralandı

İngiliz ekibi Chelsea'nin, 2013 yılında transfer ettiği Van Ginkel şu ana kadar Milan, Stoke City ve PSV Eindhoven olmak üzere 3 takıma kiralandı. Hollandalı oyuncu, sezon başında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymemişti. Sarı-lacivertliler, yeni teknik heyetin onay vermesi halinde bu transfer için harekete geçecek ve kapsamlı bir sağlık kontrolü sonrası Van Ginkel'e imza attıracak.

Açık Mert Korkusuz