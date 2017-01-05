Karavaiev resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Fenerbahçe Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.
1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.
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