CSKA Moskova'da Teodosic ve Khryapa maç kadrosunda yok
CSKA'da Milos Teodosic ile Victor Khryapa, Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.
CSKA Moskova'nın yıldızı Milos Teodosic ile Victor Khryapa, yarın Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekler!
CSKA Moskova'nın yıldızı Milos Teodosic ile Victor Khryapa, yarın Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekler!
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