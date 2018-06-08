Fenerbahçe Moyes, Ramos ve Blanc'ı gündemine aldı

Fenerbahçe’de takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek için kolları sıvayan Başkan Ali Koç, ilk adayı Luis Enrique’nin Chelsea’yle anlaşmasının ardından rotasını Moyes ve Ramos’a çevirdi. İlk olarak, geçen sezon Premier Lig ekibi West Ham’ı çalıştıran, şu anda ise boşta olan İskoç hoca Moyes’i gündemine alan Başkan Koç’un, alternatif olarak da 2 yıldır takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Juande Ramos’u düşündüğü öğrenildi. Sportif direktör Comolli’nin, önümüzdeki günlerde Londra’ya giderek önce Moyes’le, ardından da Ramos’la masaya oturacağı bildirildi. Comolli ile Ramos’un geçmişte Tottenham’da birlikte çalışması İspanyol hocanın ismini ön plana çıkarıyor. Sarı-Lacivertli kulüp, iki hocadan da istediği yanıtı alamazsa Fransız teknik adam Laurent Blanc’ı gündemine alacak.