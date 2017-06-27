Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcü Oghenekaro Peter Etebo ile ilgilendiği öne sürüldü

Nijerya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekibi CD Feirense'de forma giyen 21 yaşındaki Oghenekaro Peter Etebo ile ilgileniyor.

Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Nijeryalı futbolcu ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier League ekibi Leicester City'nin de ilgilendiği belirtildi.

İki takımın da 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile pazarlık yapması için Portekiz'e temsilcileri yolladığı iddia edilirken, CD Feirense'nin genç futbolcuya 20 milyon euroluk değer biçtiği ancak 10 milyon euroya transferin bitebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Leicester'ın bu transferde önde yer aldığı ancak Manchester United, Arsenal, West Bromwich ve Lyon'un da oyuncuyu zaman zaman izlediği vurgulandı.

Portekiz Ligi ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Etebo için transfer dönemi kapanana kadar somut tekliflerin gelmesinin beklendiğinin altı çizildi. (Ajansspor)