ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcü Oghenekaro Peter Etebo ile ilgilendiği öne sürüldü

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nijerya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekibi CD Feirense'de forma giyen 21 yaşındaki Oghenekaro Peter Etebo ile ilgileniyor.

Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Nijeryalı futbolcu ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier League ekibi Leicester City'nin de ilgilendiği belirtildi.

İki takımın da 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile pazarlık yapması için Portekiz'e temsilcileri yolladığı iddia edilirken, CD Feirense'nin genç futbolcuya 20 milyon euroluk değer biçtiği ancak 10 milyon euroya transferin bitebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Leicester'ın bu transferde önde yer aldığı ancak Manchester United, Arsenal, West Bromwich ve Lyon'un da oyuncuyu zaman zaman izlediği vurgulandı.

Portekiz Ligi ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Etebo için transfer dönemi kapanana kadar somut tekliflerin gelmesinin beklendiğinin altı çizildi. (Ajansspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA