Fenerbahçe'ye Sissoko'dan kötü haber
Fenerbahçe, Tottenham'dan Moussa Sissoko'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçti. Ancak Tottenham menajerinden Fenerbahçe adına üzücü haber geldi.
Fenerbahçe, Tottenham'dan Moussa Sissoko'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçti. Daha önceden Tottenham'da görev alan Sportif Direktör Damien Comolli, kulüple olan yakın ilişkilerini kullanarak transferi bitirmeye çalışıyordu.
Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino ise "Takımdan ayrılan oyuncu olmayacak" açıklamasıyla transfer için adeta tüm kapıları kapattı.
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