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Fenerbahçe'ye Sow'dan kötü haber

Fenerbahçe, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasındaki Afrika Kupası nedeniyle, Senegalli yıldızı Moussa Sow'dan mahrum kalabilir.

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Sow'un, 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Gabon'da düzenlenecek 2017 Afrika Uluslar Kupası'na gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin 23 kişilik kadro için son dokunuşları yaptığı ancak hücum hattı için kararsız olduğu öğrenildi. F.Bahçeli yıldız milli takıma çağrılırsa Adana ve Başakşehir maçlarını kesin kaçıracak; Senegal gruptan çıkarsa, Kayseri maçında da görev alamayacak.
 
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