Fenerbahçe'ye sürpriz Gaitan teklifi!

Transfer dönemi tamamlanmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Atletico Madrid forması giyen Gaitan'ın menajeri Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçerek "Atletico Gaitan'ı satmak istiyordu, Ama transfer sezonu bitti. Şimdi kiralamaya sıcak bakıyorlar" dedi.

GAİTAN 1. SINIF BİR SAĞ AÇIK

Fenerbahçe de 1. sınıf bir sağ açık olan Gaitan için harekete geçmeye karar verdi. Atletico'da zaman zaman forma şansı bulamadığı için pek de mutlu olmayan Arjantinli futbolcuya Aykut Kocaman da onay verdi.

ATLETİCO 15'E SATMAK İSTEDİ!

19 kez Arjantin Milli Takım forması giyen ve sol ayaklı olmasına karşın sağ kanatta görev yapan Gaitan'ın daha önce F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'e de teklif edildiği ancak 15 milyon Euro istendiği öğrenildi.

FENERLİLER YAKINDAN TANIYOR

Gaitan daha önce Benfica formasıyla da Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde oynamış ve bir kanat oyuncusuna göre yüksek tekniğiyle dikkat çekmişti.

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