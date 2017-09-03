Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'ye sürpriz Gaitan teklifi!

Gaitan'ı 15 Milyon Euro'ya satmak isteyen Atletico Madrid, Avrupa'da transfer döneminin bitmesiyle köşeye sıkıştı. Yıldız ismin menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer dönemi tamamlanmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. 
 
Atletico Madrid forması giyen Gaitan'ın menajeri Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçerek "Atletico Gaitan'ı satmak istiyordu, Ama transfer sezonu bitti. Şimdi kiralamaya sıcak bakıyorlar" dedi.
 
GAİTAN 1. SINIF BİR SAĞ AÇIK
 
Fenerbahçe de 1. sınıf bir sağ açık olan Gaitan için harekete geçmeye karar verdi. Atletico'da zaman zaman forma şansı bulamadığı için pek de mutlu olmayan Arjantinli futbolcuya Aykut Kocaman da onay verdi.
 
ATLETİCO 15'E SATMAK İSTEDİ!
 
19 kez Arjantin Milli Takım forması giyen ve sol ayaklı olmasına karşın sağ kanatta görev yapan Gaitan'ın daha önce F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'e de teklif edildiği ancak 15 milyon Euro istendiği öğrenildi.
 
FENERLİLER YAKINDAN TANIYOR
 
Gaitan daha önce Benfica formasıyla da Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde oynamış ve bir kanat oyuncusuna göre yüksek tekniğiyle dikkat çekmişti.
 
Takvim

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA