Fenerbahçe'ye sürpriz kanat; Oleksandr Karavayev

Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'ın önerisiyle rota Ukrayna'ya döndü ve Oleksandr Karavayev listeye alındı.

Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Memphis Depay'ın alternatifini Ukrayna'da buldu. Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan, Süper Lig'de devreyi liderin 5 puan gerisinde kapatıp şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, 2017'de yola sıkıntısız devam etmek için kolları sıvadı. Hatem Ben Arfa, Memphis Depay gibi önemli isimleri listesine alan sarı-lacivertliler, bu transferlerin gerçekleşmeme ihtimalini de göz önünde bulundurarak alternatif çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Advocaat'ın önerisiyle rota Ukrayna'ya döndü ve Oleksandr Karavayev listeye alındı. 24 yaşındaki oyuncu, Zorya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı iki maçta 180 dakika oynamıştı.

BONSERVİSİ SHAKHTAR'DA

Zorya ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Karavayev'in bonservisi Shakhtar Donetsk'in elinde. Zorya'da Shakhtar'dan birçok kiralık isim var. Ancak teknik direktör Yuri Vernydub, gelecek sezon takımında kiralık oyuncu istemiyor. Shakhtar'ın dönecek bazı oyuncuları kadrosunda düşünmediği için elinden çıkarmayı planladığı, Karavayev'in de istemesi halinde Zorya kulübünün bu oyuncunun kiralık sözleşmesini feshe sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

2 KANATTA OYNUYOR

F.Bahçe hem sağ hem sol kanatta oynayabilen Karavayev'i satın alma opsiyonuyla 6 aylık kiralamak istiyor. Oyuncunun Shakhtar'la sözleşmesi 2018'de bitecek.

KİMDİR?

Karavayev, son iki yıldır yaptığı çıkışla dikkat çekiyor. Ukrayna Milli Takımı'na kadar yükselen 1992 doğumlu oyuncu bu sezon Ukrayna Ligi'nde 17 maçta 1424 dakika oynarken 6 gol atıp, 2 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise Zorya'nın 6 maçında da forma giydi ancak gol ve asist yapamadı. (Sabah)