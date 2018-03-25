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Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, final etabına yükseldi.

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Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla genç yıldız Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Büşra Kılıçlı aldıkları 11'er sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı. Maç sonu galibiyeti taraftarlarla birlikte kutlayan Eczacıbaşı VitrA, Güldeniz Önal'ın da doğum gününü sahada kutladı.

Eczacıbaşı VitrA'nın finaldeki rakibi Vakıfbank - Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak ve final programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe: 3-0

SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Seçkin Yener.

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Hande.

FENERBAHÇE: Natalia, Eda, Çağla, Rahimova, Dicle, Jerkov, Merve (L), Tomkom, Melis, Polen, Damla, Bahar.

SETLER: 3-0 (25-23,25-18,30-28)

SÜRE: 95 dakika (30,29,36)

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