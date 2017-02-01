Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası!

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman sesleri yükselmeye başladı. Hollandalı teknik adam Advocaat'ın takımı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşmesiyle şampiyonluk yarışında uzak kalmasının ardından camiada Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. 52 yaşındaki tecrübeli hocanın, Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantı yaptığı ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

2010-11 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 18. lig şampiyonluğunu kazandıran Kocaman, yeniden yuvayadönmenin planını yapmaya başladı. Sezon başında Kocaman ismi gündeme gelmiş ancak Fenerbahçe'nin teklifinin geç olması nedeniyle tecrübeli hoca Konyaspor'u bırakamamıştı. Kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Bursaspor maçında alınacak olası mağlubiyetlerde Advocaat'ın bileti sezon sonunu beklemeden kesilebilir.

Açık Mert Korkusuz