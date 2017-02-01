Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası!

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, Aykut Kocaman'ın geri döneceği konuşulmaya başlandı. Kocaman, Konyaspor yönetimine 'Seneye yokum' mesajı gönderdi.

  • 13
  • 10
  • 7
  • 5
  • 15
  • 6
x

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman sesleri yükselmeye başladı. Hollandalı teknik adam Advocaat'ın takımı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşmesiyle şampiyonluk yarışında uzak kalmasının ardından camiada Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. 52 yaşındaki tecrübeli hocanın, Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantı yaptığı ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

2010-11 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 18. lig şampiyonluğunu kazandıran Kocaman, yeniden yuvayadönmenin planını yapmaya başladı. Sezon başında Kocaman ismi gündeme gelmiş ancak Fenerbahçe'nin teklifinin geç olması nedeniyle tecrübeli hoca Konyaspor'u bırakamamıştı. Kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Bursaspor maçında alınacak olası mağlubiyetlerde Advocaat'ın bileti sezon sonunu beklemeden kesilebilir.

Açık Mert Korkusuz

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
Selami Guner01.02.2017 15:03
Bu Aziz Yildirim oldugu surece Fener'den umudum kalmadi. Hala israrla tuhaf tuhaf, yeteneksiz yerli hoca calistirma pesinde. Fenerbahceye yakisiyor mu bu Allah askina. Ersun Yanal, aykut Kocaman, dene Aziz, hepsini dene. Yaziklar olsun.
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Dünyanın en büyük helikopteri

Dünyanın en büyük helikopteri

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA