Fener’den Slimani bombası ve Mangala sürprizi

KANARYA, Benfica maçında özellikle hücum ve savunmada yaşanan sıkıntıların ardından transfere hız verdi. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun “acil transfer” çağrısı sonrası harekete geçen yönetim dün Leicester Cityli İslam Slimani ile yaptığı görüşmede yıllık 2.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Ardından Leicester Cityli yöneticilerle temasa geçen Sarı-Lacivertliler, kiralama bedeli olarak da 2.5 milyon euroya İngiliziler’i ikna etti. Ancak Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu almak için aynı miktarda satış yapması gereken Fener, Giuliano’yu elden çıkarmaya çalışıyor. Sarı-Lacivertliler oyuncu satarsa, Slimani’yi imzaya getirecek. Kanarya’nın stoper için düşündü futbolcu ise Manchester Cityli Eliaquim Mangala. Fenerli yöneticiler, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İngilizler’e 1.5 milyon euro teklif etti.