Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fener’den Slimani bombası ve Mangala sürprizi

Kanarya, Leicester City’nin golcüsü ile anlaştı. Transfer için oyuncu satmak zorunda olan Fener, Giulianoi’yu elden çıkarmaya çalışıyor.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KANARYA, Benfica maçında özellikle hücum ve savunmada yaşanan sıkıntıların ardından transfere hız verdi. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun “acil transfer” çağrısı sonrası harekete geçen yönetim dün Leicester Cityli İslam Slimani ile yaptığı görüşmede yıllık 2.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Ardından Leicester Cityli yöneticilerle temasa geçen Sarı-Lacivertliler, kiralama bedeli olarak da 2.5 milyon euroya İngiliziler’i ikna etti. Ancak Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu almak için aynı miktarda satış yapması gereken Fener, Giuliano’yu elden çıkarmaya çalışıyor. Sarı-Lacivertliler oyuncu satarsa, Slimani’yi imzaya getirecek. Kanarya’nın stoper için düşündü futbolcu ise Manchester Cityli Eliaquim Mangala. Fenerli yöneticiler, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İngilizler’e 1.5 milyon euro teklif etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA