Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fener’e bir Sunderland’lı daha mı?

İngiliz TalkSport radyosu, Fenerbahçe'nin Sunderland'ın satışa çıkardığı Wahbi Khazri'yi de talip olduğunu duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haberde, Kanarya'nın Tunus asıllı Fransız futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan İngiliz ekibine geçen 25 yaşındaki yıldız, hem sol kanatta, hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.
 
SUSKUN KALDI
 
Khazri, Bordeaux'dakinin aksine Sunderland'da kendini fazla gösteremedi. Geçen sezonun ikinci yarısında 14 maçta (13'ü ilk onbir) 2 gol-1 asistle oynarken, bu sezon 10 karşılaşmada (4'ü ilk onbir) sıfır çekti. (Fotomaç)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Antalya Valisi külçe altın bulundu söylentilerine son noktayı koydu

Antalya Valisi külçe altın bulundu söylentilerine son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Aynı kareye nesiller sığdı

Aynı kareye nesiller sığdı

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

Mersin'de kuvvetli yağış hayatı felç etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA