Fener’e bir Sunderland’lı daha mı?

Han Duvarları’ndan Otel Odaları’na Çoban Çeşmesi’nden Kaldırımlar’a

Türk şiiri 1850’li yıllardan 1950’li yıllara, yüz yıllık süreçte üç büyük değişim yaşamıştır. Aruz, hece ve serbest vezin temelinde yaşanan bu değişimler 1950’li yıllarda İkinci Yeniyle tamamlanmış ve şiirimiz İkinci Yeniden itibaren modern şiirin bütün kazanımlarına açık hâle gelmiştir.