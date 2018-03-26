Fener’in değeri 61 milyon Euro eridi
Fenerbahçe’nin 161 milyon 200 bin Euro’ya kadar çıkan kadro değeri, 99 milyon 700 bin Euro’ya adar geriledi.
- STAR
Fenerbahçe’de büyük değer kaybı. Son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşamayan, bu sezon da 26. haftayı 4. sırada kapatan Sarı-Lacivertliler’in kadrosunun değeri inanılmaz derecede eridi. Kadro değeri 2014-15 sezonunda 106 milyon 500 bin Euro olan Fener, 2015-16 sezonuna girerken 155 milyon 950 bin Euro, 2016-17’de ise 161 milyon 200 bin Euro rakamına ulaşmıştı ancak kaçan şampiyonlukların ardından değer kaybetmeye başlayan Kanarya, bu sezon 99 milyon 700 bin Euro’ya kadar geriledi.
Fenerbahçe tam 61 milyon 500 bin Euro değer kaybetmiş oldu.
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