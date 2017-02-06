Cristian Baroni 2. Lig'e transfer oldu!
Cristian Baroni, Fenerbahçe'den sonra kendini bulamadı! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Baroni, kariyerini 2. Lig'de sürdürecek.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Baroni'nin Corinthians'tan ayrılacağı ve Brezilya 2. Lig ekiplerinden Avai'ye transfer olacağı iddia edildi. Brezilya basınında yer alan habere göre, Corinthians'ta formasını kaybeden Cristian, tekrar 1. Lig'e çıkmak isteyen Avai'ye çok yakın.
Avai'nin öncelikle Baroni için Corinthians'a kiralama teklifinde bulunduğu, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir bölümünün de Corinthians kulübü tarafından karşılanması istendiği belirtildi. 33 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak isteyen Corinthians'ın da teklife sıcak baktığı ve para konusunda anlaşma sağlanması halinde imzaların atılacağı kaydedildi.
2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de mücadele eden Baroni, 2015 yılında Corinthians ile sözleşme imzalamıştı.
Sporx
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