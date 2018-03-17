Fernanda Muslera: Son dakikalarda da kazanmak için fırsatlar yakaladık ama olmadı
Spot Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 0-0'lık eşitlikle tamamlanan karşıklaşmada maçın kader adamlarından Fernando Muslera basına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 0-0 biten maçın kader adamlarından olan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarının altını çizen, "Çok büyük bir derbi, buraya gelirken de kazanmak için geldik. Son dakikalarda da kazanmak için fırsatlar yakaladık. Oyun durmadı ve sürekli aktı. İki tarafın da bulduğu pozisyonlar vardı. Kazanmak istiyorduk ancak bir puan da bizim için kötü değil" ifadelerini kullandı.
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