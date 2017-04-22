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Bursaspor yeniden Fernandao'yu istiyor

Fenerbahçe'de istenilen patlamayı yapamayan Fernandao için eski kulübü Bursaspor devreye girdi.

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Süper Lig’de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve beklentilerin altında kalan Bursaspor, gelecek yıl bambaşka bir kimlikle mücadele etmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına erkenden başlayan Yeşil-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Timsah’ın hedefinde tanıdık bir isim var: Fernandao.

2014-2015 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 22 kez ağları havalandıran ve gol kralı olan Brezilyalı yıldız konusunda Fenerbahçe’den öncelik isteyen Bursa, eski oyuncusunu kadroya katmaya uğraşıyor. Kolu kırıldığı için uzun süredir sahalardan uzak olan Fernandao’nun Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği belirsiz. Bu durumdan yararlanmak isteyen Timsah, transferde elini çabuk tutuyor. 

Kiralama formülü 

Bursaspor’un önceliği Fernandao’yu bonservisiyle almak, olmazsa 1 sezonluğuna kiralamak. Sambacı’nın yanı sıra Timsah’ın gündemindeki bir diğer Fenerbahçeli isim Miroslav Stoch. Slovak futbolcunun lig bitiminde Kanarya’dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor, en ciddi talibi ise PAOK.

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