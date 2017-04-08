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Fernandao Brezilya'ya 5 bavul forma götürdü

Duygusal bir vedalaşmayla Brezilya'ya uçan Fernandao, malzemecileri çağırdı, ne kadar kullanılmayan forma, şort varsa aldı. Fenerium'dan 2 bavul forma doldurdu.

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Sakat olduğu için Brezilya'ya giden Fernandao'nun çok ince bir jeste imza attığı ortaya çıktı. Kulüpten ayrılmadan önce herkesle duygusal bir görüşme yapan Fernandao, sezon bitmeden ayrıldığı için üzgündü. Takım aradaşlarından özür diledi. Ferdi gitmeden önce malzemecilere, "Ne kadar kullanmadığınız malzeme varsa, forma, tişört, tozluk, krampon bana verin. Brezilya'da, Fenerbahçe en tanınan kulüplerden biri ve çok fazla seveni var. 
 
BİR BÖLÜMÜ CHAPE'YE
 
Gittiğimde doğal olarak benden beklentiler oluyor. Onlara forma dağıtacağım. Bir bölümünü de uçak kazası geçiren Chapecoense taraftarına vereceğim. Çevremdeki Chapecoense taraftarlarının bana bu konuda siparişleri oldu" dedi. Ferdi'ye sadece malzemeciler değil, takım arkadaşları da bol miktarda forma ve şort verdi. Ayrıca Sambacı, Fenerium'dan iki bavul dolusu forma satın aldı. Beş bavul dolusu malzemeyle ülkesi Brezilya'ya uğurlandı.
 
BİR FENERİUM AÇILMALI!..
 
Brezilyalı, kulüp yetkililerine de şu öneride bulundu: "Ülkemde Fener'i seven çok insan var. Ürünlere ulaşma zorluğu var. Brezilya'ya bir Fenerium açılırsa hem kulüp para kazanır, hem da F.Bahçe'yi sevenler özlem giderir. Bunu yapın."
 
Akşam

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