Fernandao, Fenerbahçe'de bir ilki başardı
Fenerbahçe, yılın son maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi. Fernandao, bu karşılaşmada Fenerbahçe formasıyla ilk kez 'hat-trick' yaptı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında "hat-trick" yaptı.
Sarı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşadı.
Fernandao, Bursaspor formasıyla 9 Mayıs 2015'te Kardemir Karabükspor filelerine 4 gol göndermişti. Brezilyalı oyuncu 1,5 yıl sonra bir maçta 2'den fazla gol atmayı başardı.
Öte yandan, Fernandao oynadığı son 3 resmi maçta da gol atarak formda bir görüntü ortaya koydu. Brezilyalı oyuncu bu sezon 14 resmi maçta 8 gol kaydetti.
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