Fernandao'dan şampiyonluk iddiası

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sahne alan Fernandao maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışına değinirken, "100 maçına tamamladığım için çok mutluyum. Galibiyet için de mutluyum, istediğimizi aldık. Biz hala şampiyonluk yarışındayız. 5 maç kaldı, sonuna kadar savaşacağız. Üzerimize düşeni yaparsak, eminim sonuna kadar yarışın içinde olacağız" sözlerini kullandı.

Forma rekabeti hakkında ise, "Tabii ki rekabet iyidir. Her şeyden önce iyi arkadaşlarız. Hepimizin amacı katkıda bulunmak" dedi.