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Fernandao'nun menajerinden flaş açıklama! Çin...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı'sı Fernandao'nun Çin'e transfer olacağı yönündeki iddiaların ardından oyuncunun menajeri açıklamalarda bulundu.

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Uzun bir sakatlık döneminin ardından, başarılı bir performansla tekrar sahalara dönen Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao'yla Çin'den pek çok takım ilgileniyor. 
 
Golcü oyuncunun menajeri Eduardo Uram, konuyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. 
 
ÇİNLİLER ARIYOR 
 
Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Uram, "Fernandao, sakatlıktan çıktı ve çok önemli bir çıkış sergiledi. Lig'de 2, kupada 5 toplamda yedi gol attı. Dolayısıyla başarılı ve mutlu, bu aşamada planımız devam etmek yönünde. Ancak Çin'den ilgilenen çok sayıda takım var. Beri arıyorlar, ben de bunları Fenerbahçe yönetimiyle paylaşıyorum" dedi. 
 
FENERBAHÇE KABUL EDER, TEKLİF DE İYİ OLURSA ÇİN'DE OYNAR 
 
Eduardo Uram, Çin kulüplerinin parasal anlamda çok iyi teklif vermeleri durumunda, Fenerbahçe'yle eşgüdüm içerisinde bu opsiyonları değerlendirebileceklerini belirterek, "Fenerbahçe teklifi yerinde buluyorsa, önerilen sözleşme koşulları bizim için de uygunsa, sorun yok, Fernandao Çin'de oynar. Hiçbir sorun olmaz. Ben zaten gelişmeleri Fenerbahçe'yle paylaşıyorum. Şimdiden kesin bir şey söyleyemeyiz. Türkiye'deki diğer büyük kulüplerden teklif almadık. Ne Beşiktaş'ın ne de Trabzonspor'un teklifi oldu. Fernandao mutlak biçimde Çin'e gidecek diye kural yok. Başka ülkelerden de opsiyonları var; ama tüm bunların dışında Fenerbahçe'de başarılı, kalırsa çok iyi bir ikinci yarı yapacağına inanıyorum" dedi.  

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