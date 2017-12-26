Fernando 2 ay sahalardan uzak kalacak
Galatarasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando'nun son durumu belli oldu.
CNN Türk'ün haberine göre Göztepe maçında sakatlanan Fernando, 2 ay sahalardan uzak kalacak.
CNN Türk'ün haberine göre Göztepe maçında sakatlanan Fernando, 2 ay sahalardan uzak kalacak.
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