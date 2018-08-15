Fernando Alonso, Fomula 1'e veda ediyor

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

İspanyol pilot, kararını resmi sosyal medya hesabından "Sevgili F1" başlığıyla yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Alonso, McLaren'in resmi internet sitesinde yayımlanan veda mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu sporda geçirdiğim harika 17 yılın ardından benim için değişiklik ve ilerleme zamanı. Burada geçirdiğim inanılmaz sezonların her bir dakikasından keyif aldım ve bunda katkısı olan insanlara ne kadar teşekkür etsem az.

Yarışacağım birkaç grand prix daha var ve her zamankinden daha yüksek adanmışlık ve tutkuyla pistteki yerimi alacağım.

Geleceğin neler getireceğini görelim, heyecan dolu yeni meydan okumalar beni bekliyor. Hayatımın en mutlu zamanlarını yaşıyorum ancak yeni maceralar keşfetmeye ihtiyacım var.

McLaren'deki herkese teşekkür etmek istiyorum. Kalbim sonsuza dek onlarla birlikte olacak. Gelecekte daha güçlü ve daha iyi olacaklarını biliyorum ve bu, benim adıma geri dönüş için doğru zaman olabilir, ki beni gerçekten mutlu eder. McLaren'de pek çok harika insanla muhteşem ilişkiler kurdum. Bana, ufkumu geliştirme ve başka serilerde yarışma fırsatı verdiler. Şimdi, her zamankinden çok daha komple bir pilot olduğumu hissediyorum.

Bu kararı birkaç ay önce aldım, kesin bir karardı. Bununla birlikte, düşüncemi değiştirmeye çalışan Libery Medya ve bu süreçte benimle irtibata geçen herkese sonsuz teşekkür ederim.

Son olarak, eski takım arkadaşlarıma, şimdiki takım arkadaşıma, rakiplerime, meslektaşlarıma, ortaklarıma, gazetecilere ve F1 kariyerimde birlikte çalıştığım herkese teşekkür ediyorum. Ve, özellikle, tüm dünyadaki hayranlarıma teşekkür ediyorum. Gelecekte yollarımızın bir kez daha kesişeceğinden eminim."