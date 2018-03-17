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Fernando cezalı, Trabzonspor maçında yok!

Galatasaray'da Giuliano'ya orta sahada yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gören Fernando, Trabzonspor maçında cezası nedeniyle yok.

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Galatasaray'da Fernando ikinci yarıda gördüğü sarı kartla önce cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor maçında takımdaki yerini alamayacak. 
 
Bu arada Soldado'nun hamlesiyle darbe alan Fernando bir süre kendini deneyip oyuna devam edemedi. 3 ay sonra döndüğü ilk 11'den sakatlanıp çıkan tecrübeli oyuncu, yerini Donk'a bıraktı. 

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