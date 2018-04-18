Fernando: En büyük hatamız golü çok erken yememiz oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da Fernando, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

''YEDİĞİMİZ ÇABUK GOLLER...''

Yedikleri erken gollerin planlarını bozduğunu söyleyen Fernando, ''İlk dakikadan itibaren yapmak istediğimiz oyunu rakip alana yığmaktı. Golü erken yedik ve oyun planımız bozuldu. Yediğimiz çabuk goller oyunumuzu etkiledi.'' dedi.

''BİR AN ÖNCE UNUTMAMIZ GEREKİYOR''

Kupa maçını unutup lige konsantre olmaları gerektiğini belirten tecrübeli futbolcu, ''Deplasmanda 2-1 ile iyi bir sonuç almıştık. Evimizde iyi başlamamız gerekiyordu. En büyük hatamız golleri çabuk yememiz oldu. Bunu bir an önce unutmamız gerekiyor çünkü hafta sonu bizi önemli bir final bekliyor.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)