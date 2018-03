Fernando Muslera: Galatasaray bu güne kadar beni bırakmayı düşünmedi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı kampında verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, Galatasaray'daki hedeflerinden bahsederken, İtalya'ya dönmeyle ilgili de konuştu.

Galatasaray ve İstanbul'daki hayatıyla ilgili konuşan Muslera, ''İstanbul muhteşem bir şey. Benzersiz bir atmosferi var. Galatasaray'da şampiyonluklarımıza bir yenisini daha eklemek istiyoruz. 7 yılda 4. lig şampiyonluğu benim için çok güzel bir başarı olacak. Tüm takım olarak bu başarıyı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

''GEÇMİŞİNE BAĞLI, NOSTALJİK BİR İNSANIM...''

Lazio'nun kendisi için her zaman özel olacağını söyleyen başarılı file bekçisi ''Ben geçmişine bağlı, nostaljik bir insanım. Her sene 2-3 kez Roma'ya gelir, arkadaşlarımı görürüm. Her zaman beni adam yapan ve üst düzey bir kaleciye dönüştüren Lazio'ya da bağlı kalacağım'' dedi.

''GALATASARAY HİÇBİR TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEDİ''

'İtalya'ya dönmek ister misin?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Muslera, Galatasaray'ın bugüne kadar teklif ne olursa olsun kendisini bırakmak istemediğini söyledi ve ''Serie A'da yeniden oynamak güzel olabilir. Bu benim hedeflerimden biri ama Galatasaray, bugüne kadar benim için yapılan hiçbir teklifi dikkate almadı. Ne kadarlık teklif gelirse gelsin Galatasaray beni bırakmayı düşünmedi. 2021 yılına kadar sözleşmem var. Açıkçası Serie A'ya dönmenin bu şartlarda zor olduğunu düşünüyorum. İtalya'dan bazen talepler oluyor. Bu tip konularla menajerim Fonseca ilgileniyor'' şeklinde konuştu.

(Sporx)