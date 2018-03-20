Fernando Muslera, Çin'de özel bir turnuvaya katılacak

Galatasaray’da milli ara dönemlerinde gözler bir anda Fernando Muslera’ya çevriliyor. Güney Amerika ülkesi Uruguay’ın milli takımının uzun yıllardır formasını giyen Muslera her ayrılışında, İstanbul’a yorgun şekilde dönüyor. Ancak tecrübeli file bekçisi buna rağmen asla şikayet etmeyip, bazen sadece tek bir idmanla ve dinlemeden kalesine geçiyor. Yine Uruguay tarafından aday kadroya çağrılan Muslera, yine uzun çileli bir yolculuk serüveni yaşayacak. 2018 Dünya Kupası’nda boy gösterecek ekip, bu milli arayı Çin’de düzenlenecek Uluslararası Futbol Turnuvası’na katılarak değerlendirecek.

İki maça çıkacak

Uruguay burada, ev sahibi Çin, Çek Cumhuriyeti ve Galler’in katılacağı 4’lü organizasyonda boy gösterecek. Muslera ve arkadaşları buradaki ilk maçını 23 Mart’ta Çekler karşısında oynayacak. 3 gün sonra ise ilk maçtaki sonuca göre ya 3.’lük ya da final karşılaşmasında boy gösterecekler. Tecrübeli file bekçisinin 29 Mart Perşembe sabahı İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Cim Bom’un beklentisi ise zorlu Trabzonspor maçının 1 Nisan Pazar günü oynanması ve 31 yaşındaki eldivenin, yüzde 100 hazır bir şekilde takımdaki yerini alması olacak.

(Fanatik)