Fernando Muslera: Gençlerbirliği maçının zor olacağını biliyorduk

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, yakaladıkları şansları gole çeviremediklerini söylerken, Medipol Başakşehir maçına odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.

İşte Fernando Muslera'nın maç sonundaki sözleri...

''Maçtan önce ne kadar zor olacağını biliyorduk. Küme düşmemeye oynayan bir takım. Ne yazık ki geçen haftaki gibi başlayamadık. İlk yarıda iyi başlayamadık. Girdiğimiz şanslar da vardı. Ne yazık ki gole çeviremedik. Buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Şimdi çok önemli bir Başakşehir maçı var. Şampiyonluk yolunda direk rakibimiz. Bu maçı unutup ona hazırlanmamız gerekiyor.''