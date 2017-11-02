Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'na çağrılmadı
Galatasaray'ın tecrübeli ismi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın hazırlık maçları kadrosuna alınmadı.
Uruguay Milli Takımı'nın Polonya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Fernando Muslera dahil edilmedi.
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