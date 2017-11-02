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Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'na çağrılmadı

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın hazırlık maçları kadrosuna alınmadı.

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Uruguay Milli Takımı'nın Polonya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Fernando Muslera dahil edilmedi.

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