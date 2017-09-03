Fernando Muslera'dan Felipe Melo açıklaması: Bazen birini tekmeleyip kırmızı kart görebilir

Paraguay ile yapılacak 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçı öncesinde Brezilya basınına bir röportaj veren Muslera, kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Melo ile ilgili konuştu.

Muslera, "Gerçek şu ki, Melo ile birçok yıl beraberdik. Birlikte birçok zafer, şampiyonluk paylaştık. Melo, sert bir oyuncu. Sahaya girdiği zaman bunu ispat eder. Sahada olduğu zaman en iyisini yapmaya çalışır. Sert bir oyuncu, bazen birini tekmeleybilir, kırmızı kart görebilir ancak bu onun oyun şekli. Birçok takımda sonuca çokça katkısı olduğu bir gerçek. Felip Melo'yu sadece kötü yönleriyle görmemeliyiz. Sıkça top kazanan bir isim. Birçok oyuncu bunun nasıl yapılacağını bilmiyor, topu kazanmayı ve basit oynamayı. Melo ile çok güzel anlar paylaştım ve ona karşı büyük bir hayranlığım var" dedi.

Melo'nun Palmeiras forması altında rakip oyuncuyu yumruklamasına ve bununla ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Muslera, "Evet gördüm, röportajı da gördüm. Melo, tartışmayı seven bir oyuncu. Her zaman röportajlarında biraz da olsa ileri gidiyor ancak bu onun kişiliği. Kendisini kanıtlamaktan utanmıyor veya korkmuyor" diye konuştu.

Ajansspor