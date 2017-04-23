Beşiktaş, Fernando Torres'in transferi için harekete geçti

Kara Kartal’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’a elenmesi sonrasında yönetim, gelecek sezonun planlaması için şimdiden harekete geçti. Portekiz ekibi Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar’ın 10 milyon Euro’luk (39 milyon TL) satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmayan Beşiktaşlı idarecilerin, bu ismin yerine takımın özellikle Avrupa’daki hedeflerine önemli katkı sağlayacak isim arayışına düştüğü bildirildi.

Bu doğrultuda ilk olarak Mario Gomez ve Mario Mandzukic gibi isimleri gündemine alan Başkan Fikret Orman’ın, son olarak İspanya La Liga devi Atletico Madrid’in yıldızı Fernando Torres’e kancayı taktığı ortaya çıktı.

Orman: Yıldız futbolcu şart

Vodafone Arena’da Lyon’a penaltılarla kaybettikleri maçın ardından kurmaylarıyla bu konuyu görüşen Başkan Orman’ın, “Beşiktaş büyük düşünmeli. Büyük düşünmek için de büyük transferler yapmalıyız. Avrupa’da kupalar kazanmak için hareket etmeliyiz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yıldız futbolcu şart. Torres, ismiyle, tecrübesiyle ve golcülüğüyle takıma büyük değer katacaktır. Bu transferi çok istiyorum” dediği ortaya çıktı.

Sezon sonunda boşta

Atletico Madrid’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Torres, bu sezon Kırmızı-Beyazlı formayla 37 mücadelede görev yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, bu ismin menaceriyle gelecek hafta içerisinde masaya oturup ilk resmi teması kurması bekleniyor.

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