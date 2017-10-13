Fernando: Türk mutfağı inanılmaz. Pirinç pilavını çok seviyorum

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Florya’da aile ortamı olduğunu belirten Fernando, “Hem saha içinde saha dışında tek bir hedefe odaklanmış durumdayız; o da şampiyonluk. Bu yolda ilerliyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Gruptaki arkadaşlarımız birbirine sürekli yardım eden ve birbiri için mücadele eden insanlar. O yüzden burada çok güzel bir ortam var" şeklinde konuştu.

"Saha dışındaki organizasyonlar çok önemli"

Saha dışında beraber olmanın takım olabilme anlamında büyük faydaları olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, “Başkanımızın sezon başında düzenlediği tekne turu organizasyonunda her beraber öğle yemeği yedik. Bu, bizim için çok önemliydi. Bu tip organizasyonlar takım olabilme ruhunu daha da ileri seviyeye taşıyor” diye konuştu.

"Favorim pirinç pilavı"

"Türk mutfağı?" sorusuna da yanıt veren Fernando, “Türk mutfağı inanılmaz. Florya’nın yemekleri süper. Pirinç pilavını çok seviyorum. Onun yanında bir de tavuk çok hoşuma gidiyor. Aşçılarımıza da bir kez daha sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

“İstanbul mükemmel bir şehir”

İstanbul hakkında da açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, “İstanbul’u ailecek çok sevdik. Burası mükemmel bir şehir. Gezmek için birçok yer var. Ne zaman boş bir zamanımız olduğunda ailecek yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz" dedi.