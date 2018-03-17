Fernando'dan Fenerbahçe beraberliği için itiraf

Galatasraylı futbolcu Fernando, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe karşısında aldığı 0-0'lık beraberliğin ardından konuştu.

Beraberliğin kötü sonuç olmadığını vurgulayan Fernando, "Burada atmosferi bilerek geldik, zor bir maç bizi bekliyordu. Buraya inanarak geldi, kazanmak istiyorduk ve bunun için de her şeyi yaptık. Son anlarda birçok pozisyon yakaladık ama olmadı. Galibiyet alamadık ama beraberliğin de bizim için kötü olduğunu söyleyemem. Sakatlığım konusunda endişelenecek bir durum yok, uzun zamandır oynamıyordum ve özellikle ikinci yarıda bazı sıkıntılar yaşadım ve devam edemedim" dedi.