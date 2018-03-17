Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fernando'dan Fenerbahçe beraberliği için itiraf

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında nefes kesen derbide gol sesi çıkmadı. Galatasaray'ın başarılı orta sahası Fernando maç sonrası sakatlığı hakkında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasraylı futbolcu Fernando, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe karşısında aldığı 0-0'lık beraberliğin ardından konuştu.
 
Beraberliğin kötü sonuç olmadığını vurgulayan Fernando, "Burada atmosferi bilerek geldik, zor bir maç bizi bekliyordu. Buraya inanarak geldi, kazanmak istiyorduk ve bunun için de her şeyi yaptık. Son anlarda birçok pozisyon yakaladık ama olmadı. Galibiyet alamadık ama beraberliğin de bizim için kötü olduğunu söyleyemem. Sakatlığım konusunda endişelenecek bir durum yok, uzun zamandır oynamıyordum ve özellikle ikinci yarıda bazı sıkıntılar yaşadım ve devam edemedim" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin´e girmemiz an meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin´e girmemiz an meselesi

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA