Fernando'dan maç sonu itiraf! 'Çok pas hatası yaptık'
Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u yendiği maç sonunda Fernando açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u yendiği maç sonunda Fernando açıklamalarda bulundu.
"İlk yarıda çok pas hatası yapan bir Galatasaray vardı, 2. yarıda en büyük fark buydu. Ama baktığımızda çok net bir pozisyon bulamadı rakibimiz. Çok önemli bir derbi bizi bekliyor. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı Fenerbahçe maçında da tekrarlamak istiyoruz"
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